Отравление в Эймсбери: брат пострадавшего рассказал, где содержался "Новичок"

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", от которого пострадала пара в Эймсбери, содержалось во флаконе для духов.

Такое заявление сделал брат брат пострадавшего от отравления в Эймсбери Мэтью Роули, сообщает ВВС.

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"Мэтью Роули сказал, что его брат Чарли, который все еще находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ему, что подобрал флакон для духов", - говорится в сообщении.

Полиция пока не комментирует такое заявление, но ранее сообщалось, что в доме пострадавшего Чарли Роули была найдена бутылочка, из которой пара отравилась "Новичком".

Напомним, в Великобритании умерла 44-летняя Дон Старджесс, отравившаяся нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, который располагается неподалеку от Солсбери. Ранее отравлению этим веществом подверглись бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нейл Басу рассказал, что умершая Дон Стерджесс и Чарли Роули вероятно взаимодействовали со значительным количеством "Новичка", которое было в контейнере.