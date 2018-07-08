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Умерла женщина, которая отравилась "Новичком" вблизи Солсбери

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Дон Старджесс, которая отравилась "Новичком" в Эймсбери, умерла
Дон Старджесс, которая отравилась "Новичком" в Эймсбери, умерла / Соцсети

44-летняя Дон Старджесс, которая была одной из жертв отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, умерла. Зато ее товарищ, 45-летний Чарли Роули, продолжает находиться в больнице в критическом состоянии.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что она умерла в больнице в соседнем Солсбери, где раньше отравление "Новичком" получили бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

"Шокирующие и трагические новости. Дон ушла в мир иной, оставив семью, в том числе и три ребенка. Все наши мнение и молитвы – сейчас с ними, в это чрезвычайно сложное время", – отметил глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Басу.

Как утверждают врачи, они сделали все, что было в их силах.

Правоохранители в свою очередь начали расследовать смерть женщины как убийство.

Что кается 45-летнего Чарли Роули, который отравился "Новичком" вместе со Старджесс, то он продолжает пребывать в критическом состоянии.

По информации полиции, больше с подобными симптомами никто в больницы не поступал.

Напомним, 4 июля в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравлены они были "Новичком".

Теги: Великобритания отравление Жертвы Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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