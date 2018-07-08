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Померла жінка, яка отруїлась "Новачком" поблизу Солсбері

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Дон Старджесс, яка отруїлася "Новачком" у Еймсбері, померла
Дон Старджесс, яка отруїлася "Новачком" у Еймсбері, померла / Соцмережі

44-річна Дон Старджесс, яка була однією із жертв отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на поліцію.

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Зазначається, що вона померла у лікарні у сусідньому Солсбері, де раніше отруєння "Новачком" зазнали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія

"Шокуючі та трагічні новини. Дон пішла на той світ, залишивши сім’ю, в тому числі й три дитини. Всі наші думку та молитви – зараз з ними, у цей надзвичайно складний час", – зазначив очільник контртерористичного управління Скотланд-Ярду Ніл Басу.

Як переконують лікарі, вони зробили усе, що було в їхніх силах.

Правоохоронці зі свого боку почали розслідувати смерть жінки як убивство.

Щодо 45-річного Чарлі Роулі, який отруївся "Новачком" разом із Старджесс, то він і надалі перебуває у критичному стані.

За інформацією, поліції більше з подібними симптомами ніхто до лікарень не надходив.

Нагадаємо, 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було "Новачком".

Теги: Великобританія отруєння Жертви Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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