Померла жінка, яка отруїлась "Новачком" поблизу Солсбері

44-річна Дон Старджесс, яка була однією із жертв отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, померла.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на поліцію.

Читайте також: Поліція не каже правду: мати отруєної "Новачком" прокоментувала інцидент

Зазначається, що вона померла у лікарні у сусідньому Солсбері, де раніше отруєння "Новачком" зазнали колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його донька Юлія.

"Шокуючі та трагічні новини. Дон пішла на той світ, залишивши сім’ю, в тому числі й три дитини. Всі наші думку та молитви – зараз з ними, у цей надзвичайно складний час", – зазначив очільник контртерористичного управління Скотланд-Ярду Ніл Басу.

Як переконують лікарі, вони зробили усе, що було в їхніх силах.

Правоохоронці зі свого боку почали розслідувати смерть жінки як убивство.

Щодо 45-річного Чарлі Роулі, який отруївся "Новачком" разом із Старджесс, то він і надалі перебуває у критичному стані.

За інформацією, поліції більше з подібними симптомами ніхто до лікарень не надходив.

Нагадаємо, 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні. Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було "Новачком".