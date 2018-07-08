Поліція не каже правду: мати отруєної "Новачком" прокоментувала інцидент

Мати 44-річної Дон Стерджесс з Солсбері, отруєної нервовим агентом "Новічок", заявила, що її дочці не надають якісної медичної допомоги через те, що вона "нікому не потрібна алкоголічка" і не є таким же важливим пацієнтом, як екс-шпигун Сергій Скрипаль.

Про це вона заявила в інтерв'ю Daily Mail.

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Мати отруєної обурилася, що поліція "тримає сім'ю в темряві", не надаючи деталей щодо отруєння. За її словами, Дон потрапила в полон алкогольної залежності після перенесеної післяпологової депресії.

Дон і її партнер, 45-річний Чарлі Роулі (теж алкозалежний), були знайдені без свідомості в Еймсбері 4 липня і перебувають у критичному стані в районній лікарні Солсбері, де раніше лікувалися Скрипалі.

Постраждалі перебувають в одній палаті. Дон підключили до апарату штучного дихання. Лікарі сказали, що її стан тяжкий, і що вона може не вижити.

Мати отруєної обурюється, тому що протягом декількох днів поліція говорила їй, що у Дон стався серцевий напад. Вона відчуває, що їй не розкрили всі деталі історії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння є причетною Росія.