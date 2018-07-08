Полиция не говорит правду: мать отравленной "Новичком" прокомментировала инцидент

Мать 44-летней Дон Стерджесс из Солсбери, отравленной нервным агентом "Новичок", заявила, что ее дочери не предоставляют качественной медицинской помощи из-за того, что она "никому не нужная алкоголичка" и не является таким же важным пациентом, как экс-шпион Сергей Скрипаль.

Об этом она заявила в интервью Daily Mail.

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Мать отравленной возмутилась, что полиция "держит семью в темноте", не придавая деталей относительно отравления. По ее словам, Дон попала в плен алкогольной зависимости после перенесенной послеродовой депрессии.

Дон и ее партнер, 45-летний Чарли Роули (тоже алкоголик), были найдены без сознания в Эймсбери 4 июля и находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где ранее лечились Скрипали.

Пострадавшие находятся в одной палате. Дон подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи сказали, что ее состояние тяжелое, и что она может не выжить.

Мать отравленной возмущается, потому что в течение нескольких дней полиция говорила ей, что у Дон случился сердечный приступ. Она чувствует, что ей не раскрыли все детали истории.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.