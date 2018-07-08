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В Британии госпитализировали офицера полиции с подозрением на отравление "Новичком"

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В Эймсбери в больницу обратился полицейский с подозрением на отравление "Новичком"
В Эймсбери в больницу обратился полицейский с подозрением на отравление "Новичком" / news.sky.com

В британском городе Эймсбери госпитализировали офицера полиции, который подозревается в контакте с опасным "Новичком".

Об этом сообщает Sky News.

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Полицейский обратился в больницу за консультацией, после чего его перевели в районную больницу, которая находится недалеко от города Солсбери, для проведения "специализированных тестов".

В больнице Солсбери сообщили, что после отравления в Эймсбери к ним обратились несколько местных жителей, обеспокоенных проблемами со здоровьем. Но никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Врачи заявляют, что риски массового отравления "Новичком" невелики.

 

Впоследствии оказалось, что госпитализированый с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом сотрудник полиции, здоров. Об этом сообщается в Twitter полиции графства Уилтшир.

"Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, который обратился за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке", – говорится в сообщении.

 

Теги: отравление Великобритания
Источник: 24 Канал
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