В Британии госпитализировали офицера полиции с подозрением на отравление "Новичком"
В британском городе Эймсбери госпитализировали офицера полиции, который подозревается в контакте с опасным "Новичком".
Об этом сообщает Sky News.
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Полицейский обратился в больницу за консультацией, после чего его перевели в районную больницу, которая находится недалеко от города Солсбери, для проведения "специализированных тестов".
В больнице Солсбери сообщили, что после отравления в Эймсбери к ним обратились несколько местных жителей, обеспокоенных проблемами со здоровьем. Но никому из них не понадобилась медицинская помощь.
Врачи заявляют, что риски массового отравления "Новичком" невелики.
Впоследствии оказалось, что госпитализированый с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом сотрудник полиции, здоров. Об этом сообщается в Twitter полиции графства Уилтшир.
"Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, который обратился за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке", – говорится в сообщении.