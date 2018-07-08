В Британии госпитализировали офицера полиции с подозрением на отравление "Новичком"

В британском городе Эймсбери госпитализировали офицера полиции, который подозревается в контакте с опасным "Новичком".

Об этом сообщает Sky News.

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Полицейский обратился в больницу за консультацией, после чего его перевели в районную больницу, которая находится недалеко от города Солсбери, для проведения "специализированных тестов".

В больнице Солсбери сообщили, что после отравления в Эймсбери к ним обратились несколько местных жителей, обеспокоенных проблемами со здоровьем. Но никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Врачи заявляют, что риски массового отравления "Новичком" невелики.

A Wiltshire police officer is seeking medical advice at Salisbury District Hospital in connection with the ongoing incident in Amesbury. This is a precautionary measure. We would like to reiterate the advice from Public Health England that the risk to the wider public remains low https://t.co/WUCo0lA3TQ — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 7 липня 2018 р.

Впоследствии оказалось, что госпитализированый с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом сотрудник полиции, здоров. Об этом сообщается в Twitter полиции графства Уилтшир.

"Мы рады подтвердить, что сотрудник полиции, который обратился за медицинской консультацией в районную больницу Солсбери в связи с расследованием в Эймсбери, был обследован, у него все в порядке", – говорится в сообщении.