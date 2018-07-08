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В Британії госпіталізували офіцера поліції з підозрою на отруєння "Новачком"

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У Еймсбері до лікарні звернувся поліцейський з підозрою на отруєння "Новачком"
У Еймсбері до лікарні звернувся поліцейський з підозрою на отруєння "Новачком" / news.sky.com

У британському місті Еймсбері госпіталізували офіцера поліції, який підозрюється в контакті з небезпечним "Новачком".

Про це повідомляє Sky News.

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Поліцейський звернувся в лікарню за консультацією, після чого його перевели в районну лікарню, яка знаходиться неподалік міста Солсбері, для проведення "спеціалізованих тестів".

У лікарні Солсбері повідомили, що після отруєння в Еймсбері до них звернулися кілька місцевих жителів, стурбованих проблемами зі здоров'ям. Але нікому з них не знадобилася медична допомога.

Лікарі заявляють, що ризики масового отруєння "Новачком" невеликі.

 

Згодом виявилося, що госпіталізований з підозрою на отруєння нервово-паралітичним речовиною правоохоронець, здоровий. Про це повідомляється в Twitter поліції графства Вілтшир.

"Ми раді підтвердити, що співробітник поліції, який звернувся за медичною консультацією до районної лікарні Солсбері в зв'язку з розслідуванням в Еймсбері, був обстежений, у нього все в порядку", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: отруєння Великобританія
Джерело: 24 Канал
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