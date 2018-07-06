Британська розвідка попередила про нові атаки Росії після закінчення ЧС-2018

У Великобританії побоюються, що після закінчення Чемпіонату світу з футболу, що саме триває у Росії, Кремль може вдатись до нових серйозних атак.

Як пише авторитетне видання The Times пише, що британські розвідувальні агентства вже готуються на той випадок, якщо Росія почне нову атаку на Великобританію.

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За інформацією із джерел в службі безпеки, є розвідувальна інформація про загрозу ще одного замаху на вбивство або кібератаки на частину критичної національної інфраструктури, цього разу може йтись про енергетичний або водний об'єкт.

Існує, безумовно, усвідомлення перспективи нападу з боку ворожих держав, зокрема Росії,

– не відкидають у британському уряді.

Один із високопоставлених військових чиновників у коментарі виданню зазначив, що до активних дій проти Лондона Москва може вдатись вже після того, як 15 липня у Росії закінчиться Чемпіонат світу з футболу 2018.

Нагадаємо, 4 липня неподалік від британського міста Солсбері зафіксовані два нові випадки отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок", якою у березні був отруєний колишній російський агент Сергій скрипаль зі своєю донькою Юлією.