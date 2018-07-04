Нове отруєння поблизу Солсбері: у поліції оприлюднили імена жертв
У поліції назвали імена жертв нового гучного отруєння у Великій Британії, що трапилося неподалік Солсбері. За словами правоохоронців, це 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Доун Старджесс.
Уранці 4 липня у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні.
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За словами правоохоронців, жертвами отруєння стали Чарлі Роулі та Доун Старджесс, передає Sky News.
Крім того, у поліції спосвітили, що жінці – 44 роки, а чоловікові – 45, і вони є жителями Сполученого Королівства.
Чарлі Роулі та Доун Старджесс
Наразі обидвоє перебувають у критичному стані у госпіталі в Солсбері.
Також поліцейські заявили, що загрози життю населенню міст внаслідок інциденту немає.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння є причетною Росія.