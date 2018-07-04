Нове отруєння у Солсбері схоже на "справу Скрипалів": ЗМІ розсекретили деталі

У чоловіка і жінки, яких госпіталізували в критичному стані після контакту з невідомою речовиною у місті Еймсбері, що поблизу Солсбері у Великобританії, виявили схожі симптоми, які раніше спостерігалися в колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це повідомляє видання The Sun.

Читайте також: Отруєння Скрипалів у Британії: поліція оприлюднила хронологію подій

Лікарі встановили, що у пари, яку отруїли токсичною речовиною, виявлені подібні симптоми, як у екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії,

– йдеться у повідомленні.

Поліція називає подію серйозним інцидентом. Водночас, за попередньої інформацією, отруєні чоловік із жінкою не були пов'язані з Росією чи російськими силовими відомствами.

Зауважимо, Еймсбері розташований за 16 кілометрів від міста Солсбері, де у березні цього року була отруєна сім'я Скрипалів.

Нагадаємо, напередодні у місті Еймсбері у Великобританії виявили непритомних чоловіка і жінку. Вони опинилися під дією невідомої речовини та були госпіталізовані в критичному стані.