Отруєння Скрипалів у Британії: поліція оприлюднила хронологію подій

Поліції Великої Британії вдалося з'ясувати, де та скільки часу перебували колишній співробітник російської розвідки Сергій Скрипаль і його донька Юлію у день їхнього отруєння у містечку Солсбері.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті відомства.

Читайте також: Отруєння Скрипалів: стало відомо, у скільки поліції Британії обійшлось розслідування

Зазначається, що упродовж трьох місяців 250 детективів відновлювали картину подій 4 березня та за цей час зуміли опитати 900 осіб, переглянули 4 тисячі годин записів з камер спостереження та у підсумку відновили хронологію подій.

Як переконують правоохоронці, Юлія прибула до аеропорту Хітроу з Росії 3 березня о 14:40. Наступного ж дня з 9:15 машина Сергія Скрипаля пересувалася північними районами Солсбері (недалеко від його будинку), а о 13:30 попрямувала в бік центру. О 13:40 Скрипалі залишили машину на парковці біля торгового центру Maltings і пішли в паб.

Згодом, о 14:20 Скрипалі, кажуть у поліції, пішли до ресторану Zizzi, де провели 1 годину 15 хвилин, а за 40 хвилин після виходу з ресторану, о 16:15, їх знайшли в несвідомому стані на лавці в парку.

Крім того, у повідомленні наводиться висновок слідчих про те, що перший контакт з речовиною, яка призвела до отруєння, трапився ще в будинку Скрипалів: найбільшу її концентрацію було виявлено біля вхідних дверей, також сліди речовини знайшли і в інших місцях, але її кількість була значно меншою.

Як зауважив представник поліції Дін Хейдон, справа є незвичайною та складною. За його словами, розслідування триває з різних напрямків, але подробиці він оголосити не може.

"Можу тільки сказати, що ми зробимо все можливе для розкриття цього злочину", – заявив він.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.



10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.