01:25
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Отравление Скрипалей в Британии: полиция обнародовала хронологию событий

34 Читати новину українською
Полиции Великобритании удалось установить картину событий, произошедших в день отравления Скрипалей
Полиции Великобритании удалось установить картину событий, произошедших в день отравления Скрипалей / Соцсети

Полиции Великобритании удалось выяснить, где и сколько времени находились бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день их отравления в городке Солсбери.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Читайте также: Отравление Скрипалей: стало известно, в какую сумму  полиции Британии обошлось расследование

Отмечается, что в течение трех месяцев 250 детективов восстанавливали картину событий 4 марта и за это время сумели опросить 900 человек, посмотрели 4 тысячи часов записей с камер наблюдения и в итоге восстановили хронологию событий.

Как утверждают правоохранители, Юлия прибыла в аэропорт Хитроу из России 3 марта в 14:40. На следующий же день с 9:15 машина Сергея Скрипаля передвигалась северными районами Солсбери (недалеко от его дома), а в 13:30 направилась в сторону центра. В 13:40 Скрипали оставили машину на парковке возле торгового центра Maltings и пошли в паб.

Впоследствии, в 14:20 Скрипали, говорят в полиции, пошли в ресторан Zizzi, где провели 1 час 15 минут, а через 40 минут после выхода из ресторана, в 16:15, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке.

Кроме того, в сообщении приводится вывод следователей о том, что первый контакт с веществом, которое привело к отравлению, случился еще в доме Скрипалей: наибольшую его концентрацию обнаружили возле входной двери, также следы вещества нашли и в других местах, но его количество было значительно меньше.

Как отметил представитель полиции Дин Хейдон, дело является необычным и сложным. По его словам, расследование продолжается с разных направлений, но подробности он объявить не может.

"Могу только сказать, что мы сделаем все возможное для раскрытия этого преступления", – заявил он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.

10 апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Теги: отравление Полиция Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
247
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук