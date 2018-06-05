Отравление Скрипалей в Британии: полиция обнародовала хронологию событий

Полиции Великобритании удалось выяснить, где и сколько времени находились бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день их отравления в городке Солсбери.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что в течение трех месяцев 250 детективов восстанавливали картину событий 4 марта и за это время сумели опросить 900 человек, посмотрели 4 тысячи часов записей с камер наблюдения и в итоге восстановили хронологию событий.

Как утверждают правоохранители, Юлия прибыла в аэропорт Хитроу из России 3 марта в 14:40. На следующий же день с 9:15 машина Сергея Скрипаля передвигалась северными районами Солсбери (недалеко от его дома), а в 13:30 направилась в сторону центра. В 13:40 Скрипали оставили машину на парковке возле торгового центра Maltings и пошли в паб.

Впоследствии, в 14:20 Скрипали, говорят в полиции, пошли в ресторан Zizzi, где провели 1 час 15 минут, а через 40 минут после выхода из ресторана, в 16:15, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке.

Кроме того, в сообщении приводится вывод следователей о том, что первый контакт с веществом, которое привело к отравлению, случился еще в доме Скрипалей: наибольшую его концентрацию обнаружили возле входной двери, также следы вещества нашли и в других местах, но его количество было значительно меньше.

Как отметил представитель полиции Дин Хейдон, дело является необычным и сложным. По его словам, расследование продолжается с разных направлений, но подробности он объявить не может.

"Могу только сказать, что мы сделаем все возможное для раскрытия этого преступления", – заявил он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.

10 апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже самого экс-разведчика Сергея Скрипаля.