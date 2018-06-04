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Отравление Скрипалей: стало известно, сколько полиции Британии обошлось расследование

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Отравление Скрипалей в Солсбери случилось 4 марта
Отравление Скрипалей в Солсбери случилось 4 марта / Getty images

Полиция Великобритании потратила на расследование отравления в городе Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии более 7 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом заявил комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон, информирует BBC.

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По их подсчетам, британская полиция потратила на расследование дела об отравлении Скрипалей примерно 7,5 миллионов фунтов (это примерно 10 миллионов долларов США).

Правда, эти цифры пока рано называть окончательными, поскольку расследование еще продолжается и может потребовать дополнительных расходов.

Это дело комиссар назвал "национальной операцией, которая должна оплачиваться на национальном уровне".

В общем к расследованию было привлечено более 140 сотрудников полиции. Также в расследовании этого резонансного дела принимали участие работники еще примерно 40 других структур.

Я не хочу, чтобы было забыто обещание министра внутренних дел Ника Херда, который заявил, что правительство возьмет на себя эти расходы,
– напомнил комиссар полиции.

4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Теги: Расследования Деньги Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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