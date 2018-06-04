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Отруєння Скрипалів: стало відомо, у скільки поліції Британії обійшлось розслідування

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Отруєння Скрипалів у Солсбері сталось 4 березня
Отруєння Скрипалів у Солсбері сталось 4 березня / Getty images

Поліція Великобританії витратила на розслідування отруєння у місті Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії понад 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це заявив комісар поліції із боротьби зі злочинністю у графстві Уілтшир Ангус Макферсон, інформує BBC.

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За їхніми підрахунками, британська поліція витратила на розслідування справи про отруєння Скрипалів приблизно 7,5 мільйонів фунтів (це приблизно 10 мільйонів доларів США).

Щоправда, ці цифри поки рано називати остаточними, оскільки розслідування ще триває і може потребувати додаткових витрат.

Цю справу комісар назвав "національною операцією, яка повинна оплачуватися на національному рівні".

Загалом до розслідування було залучено понад 140 співробітників поліції. Також у розслідування цієї резонансної справи брали участь працівники ще приблизно 40 інших структур.

Я не хочу, щоб було забуто обіцянку міністра внутрішніх справ Ніка Херда, який заявив, що уряд візьме на себе ці витрати,
– нагадав комісар поліції.

4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Теги: Гроші Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля Розслідування
Джерело: 24 Канал
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