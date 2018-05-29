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Медики, що займались лікуванням Скрипалів, попереджають про ймовірні загрози

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Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли у березні 2018 року
Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли у березні 2018 року / Колаж

Британські лікарі, які займались лікуванням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, кажуть, що не можуть дати довгострокових прогнозів щодо їхнього стану.

Як інформує Reuters, співробітники медзакладу у Солсбері, де Скрипалі проходили лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною, припускали, що пацієнти можуть не вижити.

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"Все свідчило про те, що вони не виживуть", – зазначив консультант з інтенсивної терапії Стівен Юкес, який займався лікування Скрипалів.

За його словами, спершу медики не могли визначити речовини, якою були отруєні Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Спочатку лікарі думали, що росіяни страждають від передозування опіоїдами.

Головний лікар медзакладу у Солсбері Крістін Бланшард заявила, що прогноз щодо стану здоров'я Скрипалів доволі неясний.

Чесна відповідь – ми не знаємо,
– зазначила вона в інтерв'ю BBC Newsnight.

4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Теги: Розслідування Лікування отруєння Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
Джерело: 24 Канал
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