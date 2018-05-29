Медики, що займались лікуванням Скрипалів, попереджають про ймовірні загрози

Британські лікарі, які займались лікуванням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, кажуть, що не можуть дати довгострокових прогнозів щодо їхнього стану.

Як інформує Reuters, співробітники медзакладу у Солсбері, де Скрипалі проходили лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною, припускали, що пацієнти можуть не вижити.

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"Все свідчило про те, що вони не виживуть", – зазначив консультант з інтенсивної терапії Стівен Юкес, який займався лікування Скрипалів.

За його словами, спершу медики не могли визначити речовини, якою були отруєні Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Спочатку лікарі думали, що росіяни страждають від передозування опіоїдами.

Головний лікар медзакладу у Солсбері Крістін Бланшард заявила, що прогноз щодо стану здоров'я Скрипалів доволі неясний.

Чесна відповідь – ми не знаємо,

– зазначила вона в інтерв'ю BBC Newsnight.

"We have a total world experience of treating three patients for the effects of Novichok poisoning," says Dr Christine Blanshard, Medical Director at Salisbury District Hospital, where Sergei and Yulia Skripal were treated following the nerve agent attack #newsnight pic.twitter.com/rlGiM9Dspk — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 травня 2018 р.

4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодійною нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.