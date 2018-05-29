Медики, которые занимались лечением Скрипалей, предупреждают о вероятных угрозах
Британские врачи, которые занимались лечением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, говорят, что не могут дать долгосрочных прогнозов относительно их состояния.
Как информирует Reuters, сотрудники медучреждения в Солсбери, где Скрипали проходившие лечение после отравления нервно-паралитическим веществом, предполагали, что пациенты могут не выжить.
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"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", – отметил консультант по интенсивной терапии Стивен Юкес, который занимался лечение Скрипалей.
По его словам, сначала медики не могли определить вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сначала врачи думали, что россияне страдают от передозировки опиоидами.
Главный врач медучреждения в Солсбери Кристин Бланшард заявила, что прогноз относительно состояния здоровья Скрипалей довольно неясен.
Честный ответ – мы не знаем,
– отметила она в интервью BBC Newsnight.
4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.