Медики, которые занимались лечением Скрипалей, предупреждают о вероятных угрозах

Британские врачи, которые занимались лечением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, говорят, что не могут дать долгосрочных прогнозов относительно их состояния.

Как информирует Reuters, сотрудники медучреждения в Солсбери, где Скрипали проходившие лечение после отравления нервно-паралитическим веществом, предполагали, что пациенты могут не выжить.

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"Все свидетельствовало о том, что они не выживут", – отметил консультант по интенсивной терапии Стивен Юкес, который занимался лечение Скрипалей.

По его словам, сначала медики не могли определить вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сначала врачи думали, что россияне страдают от передозировки опиоидами.

Главный врач медучреждения в Солсбери Кристин Бланшард заявила, что прогноз относительно состояния здоровья Скрипалей довольно неясен.

Честный ответ – мы не знаем,

– отметила она в интервью BBC Newsnight.

"We have a total world experience of treating three patients for the effects of Novichok poisoning," says Dr Christine Blanshard, Medical Director at Salisbury District Hospital, where Sergei and Yulia Skripal were treated following the nerve agent attack #newsnight pic.twitter.com/rlGiM9Dspk — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) 28 травня 2018 р.

4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.