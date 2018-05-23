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"Ми пережили спробу вбивства": Юлія Скрипаль дала перше інтерв'ю з моменту отруєння у Солсбері

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Юлія Скрипаль дала перше інтерв'ю з моменту отруєння
Юлія Скрипаль дала перше інтерв'ю з моменту отруєння / Reuters

Юлія Скрипаль заявила, що їхнє з батьком отруєння – це була справжня спроба вбивства, яка перевернула усе життя догори ногами, а відновлення було довгим і болючим.

Юлія вперше розповіла подробиці щодо стану здоров'я вперше з моменту отруєння. Інтерв'ю проходило у таємному місці в Лондоні, оскільки вона перебуває під захистом Великобританії, повідомляє Reuters.

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Нам так пощастило, що ми пережили цю спробу вбивства. Наше відновлення було повільним і надзвичайно болісним,
– заявила вона.

Зазначається, що Юлія виписалась з лікарні близько п'яти тижнів після отруєння.

Вона додала, що намагається змиритися зі змінами, які уражають її як фізично, так і емоційно.

"Я допомагаю піклуватися про свого тата до його повного одужання. У довгостроковій перспективі я сподіваюсь повернутися додому до моєї країни", – наголосила донька екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.

Теги: Великобританія отруєння Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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