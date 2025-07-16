Ці атаки для Кривого Рогу та Вінниці стали одними з найбільших з початку війни. Усе, що відомо про наслідки ударів по цих містах, розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Сумах ворожий дрон вдарив по підприємству

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

В ніч на 16 липня Кривий Ріг атакували 28 "Шахедів" та 1 балістична ракета. Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах

Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство. На щастя з персоналу ніхто не постраждав, усі були в укритті.

Однак було поранено 17-річного хлопця – він отримав зазнав поранення у черевну порожнину. Його стан важкий, медики намагаються його врятувати.

Кілька районів міста залишилися без світла. Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Вода в оселях, завдяки генераторам, поки є, але Вілкул попередив, що скоро її потім певний час не буде.

Також подекуди виникли пожежі, працюють пожежники.

Які наслідки атаки на Вінницю?

По Вінниччині цієї ночі росіяни випустили 28 дронів. Унаслідок повітряної атаки у Вінниці є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. О 07:36 Сергій Моргунов повідомив, що наразі відомо про 8 постраждалих.

Більшість постраждалих зазнали опіків, деякі з них перебувають у важкому стані.

Влучання по об'єктах промислової інфраструктури. На одному з об'єктів пожежу локалізовано. На іншому

– рятувальники ще над цим працюють,

– зазначила заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

Також внаслідок атаки в області пошкоджено чотири житлові будинки – зазнали руйнувань покрівлі, вікна та двері. Один із будинків зазнав суттєвих пошкоджень.

ДСНС ліквідують наслідки атаки на Вінниччині: дивіться відео

Вінницький ОЦКПХ попередив про можливе погіршення стану повітря після атаки ворожих БпЛА. Мешканцям рекомендується обмежити вихід на вулицю та використовувати засоби захисту.

Симптоми, які вимагають негайного звернення до лікаря:

Важке дихання, задишка, кашель;

Подразнення очей, носа, горла;

Головний біль, запаморочення, нудота;

Загострення хронічних хвороб.

Вінничан закликають стежити за офіційними повідомленнями від ДСНС, органів місцевої влади та Вінницького ОЦКПХ.