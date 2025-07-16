Також пошкоджено адмінбудівлю, авто та житлові будинки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Сумської області.

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Які наслідки атаки по Сумах?

Зранку 15 липня ворожий безпілотник влучив у територію одного з місцевих підприємств у Сумах. Попередньо, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби, а також 2 приватні будинки.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Правоохоронці проводять слідчі дії на місці удару російського дрона-камікадзе.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Поліція фіксує наслідки обстрілу, вилучає уламки дрона та проводить документування для подальшого розслідування.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею Кримінального кодексу України про воєнні злочини.

Нагадаємо, Кривий Ріг зазнав атаки з використанням 28 "Шахедів" та балістичної ракети, поранено 17-річного хлопця. Внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, кілька районів міста залишилися без світла, тривають роботи з відновлення електропостачання.