Также повреждено админздание, авто и жилые дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Сумской области.

Смотрите также Поражен инфраструктурный объект: ночью российские БпЛА атаковали Измаильский район

Какие последствия атаки по Сумах?

Утром 15 июля вражеский беспилотник попал в территорию одного из местных предприятий в Сумах. Предварительно, в результате обстрела повреждены административное здание, транспортные средства, а также 2 частных дома.

О пострадавших пока не сообщается.

Правоохранители проводят следственные действия на месте удара российского дрона-камикадзе.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Полиция фиксирует последствия обстрела, изымает обломки дрона и проводит документирование для дальнейшего расследования.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье Уголовного кодекса Украины о военных преступлениях.

Напомним, Кривой Рог подвергся атаке с использованием 28 "Шахедов" и баллистической ракеты, ранен 17-летний парень. В результате атаки разрушено промышленное предприятие, несколько районов города остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.