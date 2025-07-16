Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

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Что известно о последствиях атаки в Одесской области?

Взрывы вблизи Измаила прогремели около 01:21 и 01:24. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских БпЛА в регионе.

Впоследствии стало известно, что в Измаильском районе в результате ночной атаки был поражен инфраструктурный объект. На месте удара возник пожар, сейчас сотрудники ГСЧС борются с огнем.

По данным райгосадминистрации, пострадавших, к счастью, нет.

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К слову, этой ночью под атакой вражеских дронов оказалась также Винница. Там в результате удара есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры, известно о 4 травмированных.

Громко было и в Кривом Роге – город атаковала баллистическая ракета и 28 "Шахедов". В результате удара было разрушено промышленное предприятие, пострадал парень 17 лет.