Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Несколько групп БПЛА – в направлении Миргорода. БПЛА – на Кривой Рог. Новые группы БПЛА через Запорожье – в направлении Днепропетровщины. На Запорожье работает ППО, – ОВА. Большинство БПЛА – мимо Ромны в направлении Полтавщины. Сумщина: БПЛА – мимо Конотопа, Бурынь. Сумщина: группы БПЛА через Шостку – в направлении Черниговщины. Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Несколько групп БПЛА – в направлении Миргорода.
БПЛА – на Кривой Рог.
Новые группы БПЛА через Запорожье – в направлении Днепропетровщины.
На Запорожье работает ППО, – ОВА.
Большинство БПЛА – мимо Ромны в направлении Полтавщины.
Сумщина: БПЛА – мимо Конотопа, Бурынь.
Сумщина: группы БПЛА через Шостку – в направлении Черниговщины.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.