Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме По всей Украине была воздушная тревога: в небо взлетал МиГ-31К

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте