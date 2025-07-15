Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме По всей Украине была воздушная тревога: в небо взлетал МиГ-31К

Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

21:48, 15 июля

Несколько групп БПЛА – в направлении Миргорода.

21:41, 15 июля

БПЛА – на Кривой Рог.

21:13, 15 июля

Новые группы БПЛА через Запорожье – в направлении Днепропетровщины.

21:07, 15 июля

На Запорожье работает ППО, – ОВА.

21:04, 15 июля

Большинство БПЛА – мимо Ромны в направлении Полтавщины.

20:51, 15 июля

Сумщина: БПЛА – мимо Конотопа, Бурынь.

20:14, 15 июля

Сумщина: группы БПЛА через Шостку – в направлении Черниговщины.

19:54, 15 июля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.