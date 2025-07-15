Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми По всій Україні була повітряна тривога: у небо злітав МіГ-31К
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Декілька груп БпЛА – у напрямку Миргорода. БпЛА – на Кривий Ріг. Нові групи БпЛА через Запоріжжя – в напрямку Дніпропетровщини. На Запоріжжі працює ППО, – ОВА. Більшість БпЛА – повз Ромни у напрямку Полтавщини. Сумщина: БпЛА – повз Конотоп, Буринь. Сумщина: групи БпЛА через Шостку – в напрямку Чернігівщини. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Декілька груп БпЛА – у напрямку Миргорода.
БпЛА – на Кривий Ріг.
Нові групи БпЛА через Запоріжжя – в напрямку Дніпропетровщини.
На Запоріжжі працює ППО, – ОВА.
Більшість БпЛА – повз Ромни у напрямку Полтавщини.
Сумщина: БпЛА – повз Конотоп, Буринь.
Сумщина: групи БпЛА через Шостку – в напрямку Чернігівщини.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.