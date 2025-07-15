24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Яка причина тривоги?

По всій території країни оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К з ае "Саваслейка",

– ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали попереджали про борти на потенційних пускових рубежах. За попередньою інформацією, на момент публікації прямої загрози застосування аеробалістики відмічено не було.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті