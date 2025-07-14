О 14:17 Повітряні сили повідомили про зліт ворожого МіГ-31К та загрозу застосування росіянами гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", передає 24 Канал.

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Де в Україні була ракетна небезпека?

Моніторингові канали попереджали, що російський борт рухається до пускових рубежів.

Пусків не було, але загроза залишалася високою.

О 14:28 дали відбій. Здійснено відхід літака від пускової зони.

Слід зауважити, що якраз у понеділок, 14 липня, до Києва із офіційним візитом прибув спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келлог. Очікується, що американський чиновник пробуде в Україні кілька днів. Келлог вже зустрівся із Володимиром Зеленським. Політики обговорили посилення української протиповітряної оборони, спільне виробництво та закупівлі озброєння разом з Європою, а також санкційний тиск на Росію та її союзників.

Відомо, що глава нашої держави запропонував Келлогу відвідати фронт, щоб побачити сучасну війну.