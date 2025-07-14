В 14:17 Воздушные силы сообщили о взлете вражеского МиГ-31К и угрозе применения россиянами гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", передает 24 Канал.

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Где в Украине была ракетная опасность?

Мониторинговые каналы предупреждали, что российский борт двигается к пусковым рубежам.

Пусков не было, но угроза оставалась высокой.

В 14:28 дали отбой. Осуществлен отход самолета от пусковой зоны.

Следует отметить, что как раз в понедельник, 14 июля, в Киев с официальным визитом прибыл спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Ожидается, что американский чиновник пробудет в Украине несколько дней. Келлог уже встретился с Владимиром Зеленским. Политики обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, совместное производство и закупки вооружений вместе с Европой, а также санкционное давление на Россию и ее союзников.

Понятно, что глава нашего страны предложил Келлогу посетить фронт, чтоб узреть современную войну.