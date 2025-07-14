Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибух у Харкові?

Удень 14 липня жителі Харкова чули вибух у місті. Міський голова пояснив, що російські загарбники завдали удару по Шевченківському району.

Маємо інформацію про вибух у місті. Попередньо – удар безпілотником "Молнія" по Шевченківському району,

– розповів Терехов.

Він додав, що перевіряються дані про пошкоджене авто та трамвайні рейки. Відомо про пошкоджену зупинку громадського транспорту.

Пізніше міський голова заявив, що влучання в Шевченківському районі підтверджено, а тип ударного дрона встановлюють фахівці. На щастя, внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, що 14 липня ворог ударив по навчальному й медичному закладах у Сумах. Унаслідок цинічної атаки ворога є постраждалі серед населення.