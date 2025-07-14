Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про удар по навчальному закладу в Сумах 14 липня?

Унаслідок російської атаки на навчальний заклад у Сумській громаді є поранені. Окрім того, пошкоджені будівлі.

Виконувач обов'язків мера Сум уточнив, що стався приліт "Шахеда" по даху одного з навчальних закладів міста.

Є поранені. Біля мене сидить хлопець – поранена нога. Веземо в лікарню,

– розповів Артем Кобзар.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Усі деталі й масштаби руйнувань ще з'ясовують.

В Офісі Президента вже відреагували на ранкову атаку агресора. Андрій Єрмак наголосив, що Росія атакувала навчальний заклад в Сумах.

Терористи, які маскуються під країну з назвою Росія,

– констатував керівник ОП.

Зауважимо, що вибух у Сумах пролунав близько 10:55.