Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.

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Что известно об ударе по учебному заведению в Сумах 14 июля?

В результате российской атаки на учебное заведение в Сумской общине есть раненые. Кроме того, повреждены здания.

Исполняющий обязанности мэра Сум уточнил, что произошел прилет "Шахеда" по крыше одного из учебных заведений города.

Есть раненые. Возле меня сидит парень – ранена нога. Везем в больницу,

– рассказал Артем Кобзарь.

Сейчас на месте работают соответствующие службы. Все детали и масштабы разрушений еще выясняют.

В Офисе Президента уже отреагировали на утреннюю атаку агрессора. Андрей Ермак подчеркнул, что Россия атаковала учебное заведение в Сумах.

Террористы, которые маскируются под страну с названием Россия,

– констатировал руководитель ОП.

Заметим, что взрыв в Сумах прогремел около 10:55.