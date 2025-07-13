Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подробнее об опасности, движении вражеских дронов и взрывах – читайте в материале.
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Куда летят "Шахеды"?
Вражеские БпЛА в направлении Сум с северо-востока! Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный. Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.
Вражеские БпЛА в направлении Сум с северо-востока!
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!
БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!
БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.