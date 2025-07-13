Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подробнее об опасности, движении вражеских дронов и взрывах – читайте в материале.

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