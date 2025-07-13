Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Подробнее об опасности, движении вражеских дронов и взрывах – читайте в материале.

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Куда летят "Шахеды"?

19:35, 13 июля

Вражеские БпЛА в направлении Сум с северо-востока!

19:21, 13 июля

  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, в центральной части Черниговщины, курс – юго-западный и южный;
  • новые группы БпЛА заходят на границе Сумщины и Харьковщины, курс – юго-западный.
19:17, 13 июля

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

18:32, 13 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!

БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

18:24, 13 июля

Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!

БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.