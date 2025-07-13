Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Детальніше про небезпеку, рух ворожих дронів і вибухи – читайте в матеріалі.

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Куди летять "Шахеди"?

19:35, 13 липня

Ворожі БпЛА в напрямку Сум з північного сходу!

19:21, 13 липня

  • БпЛА на межі Сумщини і Чернігівщини, в центральній частині Чернігівщини, курс – південно-західний та південний;
  • нові групи БпЛА заходять на межі Сумщини і Харківщини, курс – південно-західний.
19:17, 13 липня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

18:32, 13 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

18:24, 13 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.