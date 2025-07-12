Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента України від 12 липня. Захисники неба збивають повітряні цілі, однак, на жаль, не всі.

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У чому особливість тактики росіян?

За словами Зеленського, противник продовжує застосовувати свою специфічну тактику терору проти України, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту або регіону.

Кількість "Шахедів" намагаються тримати на рівні близько 300 штук.

Окрім того, у кожній атаці російська армія продовжує використовувати сотні спеціальних дронів-імітаторів. Їхнє завдання – перевантажити ППО та ускладнити збиття саме ударних безпілотників.

Це їхній свідомий і підлий терор… Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет,

– зауважив український президент.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня противник атакував Україну 623 засобами повітряного нападу, зокрема 597 безпілотниками (із них 339 – "Шахеди") та 26 крилатими ракетами Х-101. Станом на 10:00 протиповітряна оборона звітувала про збиття 344 засобів – 319 "Шахедів" і 25 ракет.