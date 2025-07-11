Про загрозу застосування на напрямки руху дронів-камікадзе повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо дотримуватись правил безпеки та прямувати до укриття у разі оголошення тривоги у вашій області.

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В яких напрямках летять "Шахеди"?