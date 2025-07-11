На жаль, є інформація про постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий телеграм-канал "Одеса. Офіційно".
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Ворог вдарив по Одесі
Російські окупанти вдень в пʼятницю, 11 липня, вкотре вдарили по Одесі.
Внаслідок атаки в місті зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Також вказується, що пошкоджено житлові та адміністративні будівлі, стайня та автівки.
Станом на 11:51 відомо про 8 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу постраждалим.
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До слова, зранку під приціл ворога потрапив і Харків. Внаслідок ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку.
Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто. Також відомо про постраждалих.