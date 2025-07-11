Про це повідомляє журналістка 24 Каналу, яка перебуває у місті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вибухи в Одесі

Зазначимо, що зранку о 9:19 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Ближче 10 години в Одесі пролунав вибух.

В Повітряних силах вказували про небезпеку для регіону. Там інформували про групу ворожих дронів поблизу Одеси.

В акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях! Працює ППО!

– писали в ПС о 9:50.

Через декілька хвилин в місті знову пролунали вибухи.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

