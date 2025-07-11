Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Дивіться також Чугуїв опинився під атакою дронів: зафіксовано пожежі, пошкодження будинків та медзакладу
Російський терор продовжується. На ранок 11 липня відомо, що в небі знаходиться до 20 "Шахедів". Уночі кількість ворожих дронів сягала близько 50, з них 38 БпЛА ударного типу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Дивіться також Чугуїв опинився під атакою дронів: зафіксовано пожежі, пошкодження будинків та медзакладу