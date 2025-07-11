Об угрозе применения на направления движения дронов-камикадзе сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем соблюдать правила безопасности и направляться в укрытие в случае объявления тревоги в вашей области.
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В каких направлениях летят "Шахеды"?
Угроза применения ударных дронов для Киевщины. Угроза применения ударных дронов для Полтавской области. Вражеские БпЛА движутся на север Черниговщины
Угроза применения ударных дронов для Киевщины.
Угроза применения ударных дронов для Полтавской области.
Вражеские БпЛА движутся на север Черниговщины