Про це 24 Каналу розповіла заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк, зазначивши, що вночі відбулася найбільша атака безпілотників на місто від початку повномасштабного вторгнення Росії. Постраждало 5 осіб, з них 4 мають легкі ушкодження, а 1 людина перебуває у лікарні з ушкодженнями середнього ступеня.

До теми Нічне пекло у Львові: у ДСНС показали перші хвилини після прильотів

Які наслідки атаки на Львів?

Є інформація, що найбільше руйнувань зазнало 2 будинки на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. Пошкоджено два промислових об'єкти, Національний університет "Львівська політехніка" та 20 автомобілів. Крім того, у 46 будинках вибито 522 вікна.

Росія не вперше атакує ці райони Львова, тому там вже облаштовано виїзний ЦНАП. Це відомо місцевим мешканцям, тому вони мають змогу звертатись за допомогою для компенсацій збитків.

10 будинків є без газопостачання, там працюють фахові служби, ліквідовуючи пошкодження. Ірина Маруняк підкреслила, що після завершення робіт газопостачання буде відновлено.

Слід сказати, що людей врятувало те, що вони були в укриттях. Тому ми закликаємо, аби після сигналу тривоги мешканці йшли у безпечне місце, щоб уникнути проблем зі здоров'ям та залишатись неушкодженими,

– зауважила вона.

Також важливо, що влада Львова знайшла приміщення, де можна буде тимчасово розселити людей, які, через наслідки російської атаки, залишились без житла. Їм буде надана фінансова допомога та компенсація, допоки їхні помешкання не будуть придатними для життя.

Внаслідок масованого удару по Львову постраждали також об'єкти інфраструктури, зокрема приміщення суду, завод "Електрон" і 15 бізнесів.