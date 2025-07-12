Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг щодо наслідків ударів по Львову.
Дивіться також Є часткове руйнування підʼїзду, стався витік газу та води, – ОВА про ворожу атаку по Львову
Російські війська завдали масованого удару по Львову у ніч на 12 липня. Внаслідок ворожої атаки 3 особняки та понад 100 квартир у 42 будинках пошкоджено.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг щодо наслідків ударів по Львову.
Дивіться також Є часткове руйнування підʼїзду, стався витік газу та води, – ОВА про ворожу атаку по Львову