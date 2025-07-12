Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького. Станом на 05:18 12 липня у результаті удару по вулиці Митрополита Андрея було пошкоджено двоповерховий житловий будинок.

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Ворожа атака на Львів

За інформацією ОВА, частково зруйновано під’їзд будівлі, що призвело до витоку газу та води. На щастя, попередньо не зафіксовано жодних загиблих чи травмованих мешканців. Пожежі після вибуху не виникло.

На місці події оперативно працюють близько 20 рятувальників та представники інших екстрених служб. Вони ліквідовують наслідки атаки та контролюють ситуацію з витоком газу, щоб не допустити подальших ускладнень.

Наразі місцева влада робить усе можливе для забезпечення безпеки громадян та відновлення пошкодженої інфраструктури.

До слова, Львів зазнав масованої атаки дронами вночі 12 липня, фіксують пожежі та руйнування. У Залізничному районі пожежа: горіла покрівля нежитлової будівлі на площі 200 метрів квадратних, пошкоджено кілька будинків, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів, обірвано контактну мережу.