Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на главу Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого. По состоянию на 05:18 12 июля в результате удара по улице Митрополита Андрея был поврежден двухэтажный жилой дом.
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Вражеская атака на Львов
По информации ОВА, частично разрушен подъезд здания, что привело к утечке газа и воды. К счастью, предварительно не зафиксировано никаких погибших или травмированных жителей. Пожар после взрыва не возникло.
На месте происшествия оперативно работают около 20 спасателей и представители других экстренных служб. Они ликвидируют последствия атаки и контролируют ситуацию с утечкой газа, чтобы не допустить дальнейших осложнений.
Сейчас местные власти делают все возможное для обеспечения безопасности граждан и восстановления поврежденной инфраструктуры.
К слову, Львов подвергся массированной атаке дронами ночью 12 июля, фиксируют пожары и разрушения. В Железнодорожном районе пожар: горела кровля нежилого здания на площади 200 квадратных метров, повреждено несколько домов, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей, оборвано контактную сеть.