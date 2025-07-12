Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о первых известных последствия атаки. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Вот как все было Львов массированно атакуют "Шахеды": слышно много взрывов, есть прилеты

Львов массированно атаковали БпЛА: что известно о последствиях?

Воздушная тревога во Львове началась в 02:33 ночью 12 июля. С 3 до 5 утра продолжалась массированная воздушная атака врага на Львов. Применены были десятки ударных дронов. Была угроза и крылатых ракет, но они, похоже, пролетели дальше на Луцк.

Что касается последствий удара российской армии по Львову, по информации городских и областных властей, известно следующее:

В Железнодорожном районе горит кровля крыши нежилого помещения на площади 200 квадратных метров.

Также сообщают о повреждении жилого дома в районе улицы Митрополита Андрея.

Речь идет о двухэтажном доме, там частично разрушен подъезд, произошла утечка газа и воды. Предварительно, погибших и травмированных нет, пожара нет.

Отбой воздушной тревоги дали в 05:05. На этот момент ракеты уже не фиксировали, но дроны в небе над Украиной еще были.

В это же время, что и Львов, массированной воздушной атаки подверглись Черновцы и Луцк. На эти города летели не только БпЛА, но и крылатые ракеты.

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