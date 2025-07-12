Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про перші відомі наслідки атаки. 24 Канал пише, що ми знаємо на цю мить.

Ось як все було Львів масовано атакують "Шахеди": чутно багато вибухів, є прильоти

Львів масовано атакували БпЛА: що відомо про наслідки?

Повітряна тривога у Львові почалася о 02:33 вночі 12 липня. Від 3 до 5 ранку тривала масована повітряна атака ворога на Львів. Застосовано було десятки ударних дронів. Була загроза й крилатих ракет, але вони, схоже, пролетіли далі на Луцьк.

Щодо наслідків удару російської армії по Львову, за інформацією міської та обласної влади, відомо таке:

У Залізничному районі горить покрівля даху нежитлового приміщення на площі 200 метрів квадратних.

Також повідомляють про пошкодження житлового будинку в районі вулиці Митрополита Андрея.

Мовиться про двоповерховий будинок, там частково зруйнований підʼїзд, стався витік газу та води. Попередньо, загиблих і травмованих немає, пожежі нема.

Відбій повітряної тривоги дали о 05:05. На цей момент ракети вже не фіксували, але дрони в небі над Україною ще були.

У цей самий час, що й Львів, масованої повітряної атаки зазнали Чернівці та Луцьк. На ці міста летіли не тільки БпЛА, а й крилаті ракети.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.