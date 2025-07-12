Про це інформує місцева влада. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, злетіли Міг-31К і стратегічна авіація: де зараз є небезпека

Повітряна атака на Львівську область 12 липня: що відомо?

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 02:33 вночі 12 липня. На цей час "червоними" на мапі тривог вже були майже всі області – через велику кількість ударних дронів ворога у небі України.

Станом на цей час, як писав monitor, переважна більшість БпЛА летіла транзитом через Житомирську та Хмельницьку області до Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей. Про вибухи вже писали з Хмельниччини, також у Луцьку працювала ППО.

За кілька хвилин після 3 ранку Львівська ОВА написала в соцмережах, що у повітряному просторі області є декілька "Шахедів", і ними вже займається ППО. Водночас є значне скупчення безпілотників на межі Львівщини й Тернопільщини.

Про перші вибухи у Львові стало відом о 03:17. На момент публікації атака ворога триває, загроза не минула, тож слід перебувати у захищених місцях – аж до відбою повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.