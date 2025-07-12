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Що відомо про вибухи 12 липня?

Близько 1:32 у Хмельницькій області місцеві почули вибухи. Перед цим майже по всій країні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

До цього Повітряні сили писали про рух дронів типу "Шахед" на область.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.