Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Около 1:32 в Хмельницкой области местные услышали взрывы. Перед этим почти по всей стране была объявлена воздушная тревога, из-за угрозы применения ударных БпЛА.
В ночь на 12 июля Россия продолжает террор мирного населения Украины. Так, в Хмельницкой области были слышны взрывы.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Около 1:32 в Хмельницкой области местные услышали взрывы. Перед этим почти по всей стране была объявлена воздушная тревога, из-за угрозы применения ударных БпЛА.