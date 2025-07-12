Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС Львівщини. Нічна атака Росії перетворила Львів на пекло – палали автомобілі та житлові будинки.

Читайте також У Львові 6 постраждалих унаслідок російського терору, серед них 11-річний хлопчик

У Львові після обстрілу загорілися автівки та будинки

ДСНС оприлюднила кадри перших хвилин після ударів, де видно масштаби руйнувань та роботу рятувальників під час ліквідації наслідків.

ДСНС показала, як горів Львів після нічної атаки: дивитися відео

За даними Львівської ОВА, кількість людей, які звернулися за медичною допомогою після обстрілу, зросла до шести. Серед постраждалих є 11-річний хлопчик. Медики надають допомогу всім, хто цього потребує, а рятувальники продовжують обстеження зруйнованих об’єктів.

Уламки збитих ворожих дронів і вибухова хвиля пошкодили будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Міська влада та екстрені служби працюють без упину, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти мешканцям.