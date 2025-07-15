24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Какова причина тревоги?

По всей территории страны объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет 2 МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка",

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Мониторинговые каналы предупреждали о бортах на потенциальных пусковых рубежах. По предварительной информации, на момент публикации прямой угрозы применения аэробалистики отмечено не было.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте