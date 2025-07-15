Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки й гімназія

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні 15 липня?

З 16:30 14 липня росіяни атакували Україну 267 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Запускали з 6 напрямків, – Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також окуповані території Донецької області.

Повітряні сили наголосили, що близько 200 БпЛА – "Шахеди".

Черговий напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 13:00 протиповітряною обороною збито 178 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Крім того, 66 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ,

– заявили Повітряні сили.

Також повідомили, що зафіксовано влучання 23 російських безпілотників у 7 локаціях, а падіння збитих (уламки) – на 9.

Скільки російських безпілотників збили 15.07.2025 / Інфографіка Повітряних сил