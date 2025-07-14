Про пуски ворожих засобів повітряного нападу, напрямок їх руху та загрозу для областей повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Для яких областей є загроза?

17:38, 14 липня

Рух ударних дронів:

  • БпЛА в південно-східній частині Харківщини, курс – західний;
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс – південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини , курс – південно-західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.
17:26, 14 липня

Полтавська, Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

16:58, 14 липня

Пуски КАБ на Донеччині.

Харківська область – загроза застосування авіаційних засобів ураження.

16:37, 14 липня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

16:32, 14 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

16:18, 14 липня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.