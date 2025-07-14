Про пуски ворожих засобів повітряного нападу, напрямок їх руху та загрозу для областей повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Для яких областей є загроза?