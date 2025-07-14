Про пуски ворожих засобів повітряного нападу, напрямок їх руху та загрозу для областей повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
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Для яких областей є загроза?
Рух ударних дронів: Полтавська, Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Пуски КАБ на Донеччині. Харківська область – загроза застосування авіаційних засобів ураження. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Рух ударних дронів:
Полтавська, Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Пуски КАБ на Донеччині.
Харківська область – загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.